Боец UFC спародировал нестандартные тренировки Фергюсона

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад спародировал своего соотечественника Тони Фергюсона. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте спортсмена.

31-летний боец в кадре изображает Фергюсона, который известен нестандартным подходом к тренировочному процессу. Последний часто выполняет сложные и опасные упражнения во время занятий и регулярно публикует об этом ролики в своих социальных сетях. Пост Мухаммада собрал 7,4 тысячи лайков за 13 часов.

18 апреля Фергюсону предстоит поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Оба спортсмена — лидеры UFC по количеству побед подряд среди действующих бойцов (12).

Мухаммад выступает в UFC. Он соревнуется в полусредней весовой категории. На счету бойца 15 побед и три поражения.

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