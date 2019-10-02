Претендент на титул Нурмагомедова потроллил его за любовь к тирамису

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова за любовь к тирамису. Фергюсон поделился видео в своем Twitter в среду, 2 октября.

В ролике обыгрывается любовь россиянина к десерту. Так, на одном из кадров сидящего на ковре Нурмагомедова окружают несколько тирамису. Американец сопроводил твит хештегом «Защищай или освобождай», имея ввиду титул россиянина.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 28 поединков в своей профессиональной карьере. После его победы над американцем Дастином Порье в сентябре этого года главным претендентом на титульный бой считается Фергюсон. Их поединки с Нурмагомедовым срывались четырежды. Американец одержал 12 побед в UFC подряд, столько же у россиянина.

Фергюсон стал шутить над Нурмагомедовым таким образом после того, как в марте 2017 года россиянин снялся с их боя из-за проблем со здоровьем на фоне весогонки. Перед этим боец делился с подписчиками в соцсетях видео, на котором ест десерт.

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