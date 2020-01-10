Путин назвал состояние здравоохранения в Крыму плачевным

В Крыму и Севастополе сфера здравоохранения находится в «плачевном состоянии», власти должны уделить этому вопросу особое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля в пятницу, 10 января.

«Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены», — сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Путин отметил, что ситуация в регионе хуже, чем в целом по стране.

Российский лидер указал на перекос в сторону платной медицины в регионе. По его словам, ситуация связана с проблемой лицензирования медицинской деятельности. По мнению президента, жители Крыма и Севастополя должны иметь возможность получать качественную бесплатную медицинскую помощь. Он поручил проработать этот вопрос.

В конце октября прошлого года Путин призвал усилить работу по повышению уровня первичного звена здравоохранения, куда входят поликлиники и городские больницы.

20 августа президент назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом. Он заявил, что сфера должна измениться.

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