Путину пожаловались на «опущенных ниже плинтуса врачей»

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента России Владимира Путина защитить врачебное сообщество от нападок СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая в четверг, 21 ноября, на церемонии вручения госнаград в Кремле, детский врач заявил, что хотел бы разделить полученный орден Александра Невского с «тысячами российских врачей, которых средства массовой информации опустили ниже плинтуса».

Рошаль рассказал, что так быть не должно, поскольку в России множество хороших, профессиональных врачей. «И мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром», — сказал он.

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