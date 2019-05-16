Путин задумался о возрождении системы распределения после вуза

Президент России Владимир Путин предложил Минздраву и правительству оценить возможность возвращения системы распределения выпускников медицинских вузов. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 16 мая.

Это может распространяться лишь на студентов, которые получили образование за счет государства.

При этом, выступая на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта, президент указал на объективные сложности в этом вопросе.

«Очень трудно при поступлении в вуз сразу заставить человека ехать куда-то и распределять его. Инструментов таких практически у государства нет», — сказал Путин.

Об эффективности советской практики решения проблемы нехватки медицинских специалистов в регионах на форуме заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Согласно опросу 2014 года, 25 процентов российских студентов категорически не поддерживают введение в стране принудительного распределения.

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