США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией

Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем. Об этом сообщил глава управляющего делами Армии США Райан Маккарти, передает Bloomberg.

По его словам, базы должны будут проводить кибератаки и наносить удары по морским и наземным целям. Подразделения должны будут находиться на островах Тихого океана, к востоку от Тайваня и Филиппин. Их оснастят дальнобойным и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами.

«Этот шаг призван нейтрализовать все инвестиции, уже сделанные Китаем и Россией», — отметил Маккарти. Он считает, что создание новых баз позволит «пробить дыру» в обороне Китая.

Bloomberg отмечает, что такой шаг соответствует планам главы Пентагона Марка Эспера. Он хотел перебросить новые силы из Европы, Африки и с Ближнего Востока в Тихий океан, чтобы успешнее противостоять Китаю и России.

В конце ноября были опубликованы результаты опроса, согласно которым трое из четырех американских военных считают, что интервенция в другие страны — это правильная внешняя политика. Опрос проводился Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана. В нем приняли участие около тысячи американских военных, большая часть из них заявила, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику.

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