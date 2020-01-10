Россия отреагировала на протест Украины против поездки Путина в Крым

МИД России отреагировал на ноту протеста, направленную украинскими дипломатами в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым. Официальная позиция ведомства опубликована на его официальном сайте.

В комментарии уточняется, что МИД вернул Украине ноту без рассмотрения. Причиной для такого решения стало отсутствие оснований для протеста — президенту России не нужно согласовывать с иностранными государствами поездки в субъекты Российской Федерации.

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — заключают авторы документа.

О направленной МИД Украины ноте протеста стало известно ранее 10 января. Украинская сторона не первый раз выражает протест после визита российских властей на полуостров, однако эти ноты Москва всегда возвращает без рассмотрения и реакции.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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