Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку

Венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку во время матча Профессиональной лиги страны. Видео появилось в Instagram Sky Sports.
Питчер Ангел Несбитт едва не задел Ромеро мячом, из-за чего венесуэлец начал бить стоящего рядом кэтчера Габриэля Лино. К потасовке присоединились игроки обеих команд. По информации The Sun, случившееся стало результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча. В результате шестеро спортсменов были удалены с поля.
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