«Манчестер Юнайтед» разгромил худшую команду АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Норвич» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд. Еще по мячу на свой счет записали Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 14-ю очками продолжает оставаться худшей командой АПЛ, занимая последнее место в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 19 января на выезде встретится с «Ливерпулем». «Норвич» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!