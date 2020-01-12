В России отреагировали на идею отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»

Экс-депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров, который предложил отпраздновать 450-летие сожжения Москвы, пытается разжечь межнациональную рознь. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

По ее словам, такие заявления «идут во вред прежде всего крымскотатарскому народу». «Вместо того чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках», — заявила Панина.

Ранее 12 января Чубаров на своей странице в Facebook написал о необходимости отпраздновать годовщину «сожжения Москвы» войсками крымского хана. Политик напомнил о крупном пожаре в Москве в 1571 году, который произошел во время штурма города войсками крымского хана Девлет-Гирея.

Чубаров возглавляет на Украине запрещенную в России организацию «Меджлис крымскотатарского народа».

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