На Украине предложили отпраздновать годовщину сожжения Москвы

Бывший депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров выступил с предложением отпраздновать годовщину «сожжения Москвы» войсками крымского хана. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Чубаров напомнил о крупном пожаре в Москве в 1571 году, который произошел во время штурма города войсками крымского хана Девлет-Гирея.

Политик призвал подумать о том, как следует отпраздновать 450-ю годовщину «славной исторической даты», и написать свои предложения в комментариях.

Чубаров является председателем запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа».

Ранее экс-глава комитета Верховной Рады по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации. По ее мнению, Киевская Русь обязана положить ей конец «как тюрьме народов». Это, по словам Гопко, является миссией Украины, и украинцы должны «сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности».

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