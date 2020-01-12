Хореограф группы Тутберидзе рассказал о секретах тренера

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о секретах тренера. Его слова приводит «Бизнес Online».

Железняков посчитал, что Тутберидзе лишь создает впечатление холодного человека. По его словам, за сильным характером скрывается очень ранимая и чуткая женщина с настоящей душой. «Сильные люди — очень ранимые, но они никогда не показывают это. Она сдерживает себя ради своих спортсменов», — отметил хореограф.

Железняков работает с Тутберидзе 12 лет.

Спортсменки из группы тренера заняли весь пьедестал на чемпионате России, прошедшем в декабре. Первое место заняла Анна Щербакова — она стала двукратной победительницей первенства. Второе место досталось Алене Косторной, третье — Александре Трусовой. В финале Гран-при спортсменки также заняли все призовые места.

Методы работы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в конце декабря 2019-го финские тренеры по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам.

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