Пойманный на допинге непобежденный боксер Беспутин объяснился

Непобежденный российский боксер Александр Беспутин прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте. Его слова передает ТАСС.

«Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке», — объяснил спортсмен. Он добавил, что сейчас в ситуации разбираются адвокаты, и подчеркнул, что его совесть чиста.

О том, что 28-летний россиянин провалил допинг-тест, стало известно ранее 15 января. Речь идет о пробе, сданной после победы над соотечественником Раджабом Бутаевым в поединке за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации. Бой прошел 1 декабря 2019 года. Анализ дал положительный результат на препарат лигандрол, по действию схожий с анаболическими стероидами. В команде спортсмена предположили, что запрещенное вещество могло попасть в организм с пищей.

14 января Беспутин высказался об отношении болельщиков в России и на Украине к тяжеловесу Александру Усику. Он заявил, что русские люди относятся к Усику хорошо, а на родине у боксера много недоброжелателей.

За карьеру Беспутин провел 14 поединков, одержав 14 побед, в том числе девять нокаутом.

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