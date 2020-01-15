Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 22-летней давности. Об этом в среду, 15 января, сообщается на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, Гарри Григорянц находился в международном розыске по обвинению в убийстве, совершенном еще в 1998 году в Красноярском крае. Выяснилось, что он находится в Австрии и отбывает там наказание за преступление, совершенное на территории страны.

15 января мужчину доставили из Вены в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, МВД и ФСИН. Как отметила Волк, это была первая экстрадиция в 2020 году.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Польша приняла решение о выдаче России обвиняемого в мошенничестве на 17 миллиардов рублей экс-владельца и главы строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова.

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