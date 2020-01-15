Организаторы шоу Навки намекнули на участие Загитовой в новой постановке

Организаторы ледового шоу Татьяны Навки намекнули на участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в новой постановке. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте Navka Show.

В обращении болельщикам предлагается со скидкой купить билеты на шоу, которое будет проходить с декабря 2020-го по январь 2021 года. Сообщению сопутствует фото Загитовой, ее аккаунт также отмечен в тексте поста. Уточняется, что название и идея новой постановки пока держатся в секрете.

Когда узнал, что можно купить билеты на следующее шоу с большой скидкой и уже мчишься их приобрести 🤣 Да, друзья, это не штука. Уже сейчас вы можете приобрести билеты на наше новое шоу, которое состоится в декабре 2020 - январе 2021 года. Название и подробности мы пока держим в секрете, но скоро все расскажем! Успейте приобрести билеты со скидкой 20% (активная ссылка в описании профиля) @tatiana_navka @azagitova @teamzagitova #навкашоу #москва Фото опубликовано @navka_show

Загитова принимала участие в шоу «Спящая красавица». По информации газеты «Аргументы и факты», за один выход она зарабатывала около десяти тысяч долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. Кроме того, в ее активе золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

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