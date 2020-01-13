Тренер по фигурному катанию объяснила решение Загитовой приостановить карьеру

Российский тренер Светлана Веретенникова объяснила, почему фигуристка Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру. Ее слова приводит Udm-info.ru.

«Допускаю, что в свои 17 лет девочка попросту устала. Устала быть все время первой, нести тяжелый груз ответственности от этого, как и от жесткого прессинга, обрушившегося на нее сначала после победы на Олимпиаде», — посчитала Веретенникова. По ее мнению, у фигуристки не осталось ни физических, ни эмоциональных сил.

Тренер отметила, что все весомые титулы Загитова завоевала в 15-16 лет, и после этого она изменилась физически и ментально. «Все это тоже легло на плечи тяжелой нагрузкой», — добавила она.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не выступит на турнирах в нынешнем сезоне. При этом спортсменка участвует в ледовом шоу «Спящая Красавица».

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. В этом сезоне она заняла шестое место в финале Гран-при.

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