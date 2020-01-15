Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поделился впечатлениями от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».

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«Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным», — признался топ-менеджер «Нафтогаза», добавив, что российская сторона до последнего была против транзита газа через украинскую территорию.

По мнению Витренко, делегация из России стремилась помешать Украине получать доход от транзита. При этом в «Нафтогазе» рассчитывали, что в случае неподписания договора Киев продолжил бы забирать зарубежные активы «Газпрома» в счет погашения долга.

Ранее Витренко назвал транзитный контракт самым выгодным в истории Украины. Он пояснил, что впервые Киев добился гарантий прокачки определенного объема газа, и поэтому в любом случае получит гарантированный доход за пять лет в размере 7,2 миллиарда долларов.

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