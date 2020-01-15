Следователи установили настоящего убийцу жены российского хоккеиста Соколова

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об убийстве жительницы поселка Романовка и покушении на убийство ее младшего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В преступлениях обвиняется 18-летний старший сын погибшей женщины. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

В настоящее время дело направлено в суд для решения вопроса о применении к молодому человеку принудительных мер медицинского характера.

По данным следствия, 13 июня 2019 года, находясь на первом этаже частного жилого дома, расположенного в квартале «Антоновка» поселка Романовка Ленинградской области, молодой человек взял нож и нанес своей матери не менее 33 ударов в шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После нападения на мать молодой человек зашел в спальню 15-летнего брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом, а затем попытался его задушить. Подросток сумел оказать активное сопротивление нападавшему, выбежал из дома и обратился за помощью к соседям.

Сообщалось, что трагедия произошла в доме российского хоккеиста, бывшего вратаря сборной страны Максима Соколова.

Первоначально главным подозреваемым в преступлениях был младший сын, которого подтолкнула к нападению зависть к старшему ребенку, являвшемуся любимцем родителей. Подростка задержали по подозрению в убийстве матери и ранении брата, но отпустили на свободу в связи с отсутствием достаточного количества улик.

На допросах 15-летний мальчик путался в показаниях и давал противоречивую информацию, свою вину признал лишь частично. Изначально он рассказал, будто брат пришел к нему с ножом и собирался зарезать с целью совершения ритуального убийства.

Максим Соколов играл за команды СКА, «Авангард» Омской области, а также за сборную России. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

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