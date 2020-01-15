Муж расстроился из-за «рабочего свидания» жены и нашел поддержку в сети

Муж расстроился из-за планов супруги отправиться на «рабочее свидание» с коллегой. Пользователь Sam_Anders поделился своей историей о жене на Reddit и нашел поддержку в сети.

По его словам, возлюбленная приняла приглашение от коллеги по работе сходить на концерт классической музыки. Сотрудник объяснил это тем, что человек, с которым он хотел пойти, будет занят. «Они также планируют поужинать перед этим», — отметил автор поста.

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Супруга в разговоре пояснила, что согласилась, так как они «друзья по работе» и это не стандартное свидание. «Я все же считаю, что если она будет наряжаться, пойдет на ужин и концерт с одним человеком, в то время, как я буду дома присматривать за детьми, то это свидание», — уверен Sam_Anders. Он подчеркнул, что встреча запланирована на вечер субботы.

Мужчина выразил негодование тем, что вместо проведения совместного времени в выходные супруга решила побыть с кем-то еще, а не с семьей. «Тяжко будет видеть, как она выберет наряд, накрасится и сделает прическу для выхода в свет с кем-то другим», — заключил юзер и спросил, стоит ли ему предложить ей отказаться от «рабочего свидания».

Большинство пользователей в комментариях поддержали его беспокойство и согласились с тем, что с супругой стоит обсудить этот момент. ExbronentialGrowth подчеркнул, что когда люди общаются один на один, могут проявиться романтические чувства. «Похоже многие люди либо наивны, либо не хотят понять этого, так как не старались построить долгосрочные отношения», — добавил он.

Были и другие точки зрения. По мнению GabeThyGodly, такое волнение излишне, так как это «не свидание». «Момент с ужином довольно странный, но если люди противоположного пола, это же не значит, что вы не можете с ними видеться», — заметил он. Пользовательница rnngwen отметила, что замужем уже 17 лет и они с супругом регулярно поодиночке встречаются с друзьями.

В ноябре пользовательница Reddit рассказала о том, как занялась сексом не с мужем и получила от этого большое удовольствие. По ее словам, супруг страдал от эректильной дисфункции и был не против открытых отношений. Комментаторы в основном поддержали ее.

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