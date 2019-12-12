Призвавшего беременную жену помогать по дому мужа оправдали в сети

Муж обратился к беременной супруге с просьбой перестать плакать и начать помогать ему по дому, чем расстроил жену. Свою историю он опубликовал на Reddit, где снискал поддержку и был оправдан пользователями ресурса.

По словам юзера, супруга находится на примерно 11-ой неделе беременности и сидит дома с их четырехлетним ребенком. Он пояснил, что еще до свадьбы выполнял большую часть домашних дел (отправлял вещи в стирку, убирал дом, выносил мусор) и намного чаще жены готовил еду. Со временем жена стала чаще принимать участие в ведении хозяйства, но с беременностью большинство забот снова легли на его плечи. «Я высказывал свои опасения по этому поводу, но она могла заплакать, и на этом обсуждения прекращались», — пожаловался мужчина.

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Автор поста считает супругу «серийной плаксой», которая с помощью слез пытается убедить его перестать что-либо от нее требовать, или, наоборот, обратить на нее все внимание. Однажды он предложил ей хоть иногда помогать ему по дому, но супруга снова начала плакать в ответ. В этот раз мужчина настоял, чтобы она прекратила рыдания и потребовал принимать участие, иначе он больше не выдержит. Это довело беременную женщину до истерики.

В комментариях большая часть юзеров с пониманием отнеслась к словам мужа. По их мнению, он правильно поступил, попросив супругу о помощи. По словам the___wzrd, женщина попыталась манипулировать супругом в этой ситуации, а такой призыв был разумным. Были и те, кого удивило, что пользователь так долго ничего не предпринимал. Tigertorpeedo заметил, что «этому браку семейная терапия была нужна еще вчера».

Ранее пользователь Reddit обвинил девушку в том, что она намеренно забеременела втайне от него. Он объяснил свои сомнения тем, что возлюбленная в последнее время мечтала о детях. Однако комментаторы треда резко осудили его поведение.

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