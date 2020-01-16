Создано неубиваемое алмазное стекло для смартфонов

Американская компания Akhan Semiconductor заявила о создании неубиваемого алмазного стекла. Материал можно использовать для производства складных смартфонов, передает CNET.

Стекло Miraj Diamond Glass изготовлено из наноалмазных материалов и, в первую очередь, предназначено для дисплеев складных устройств. По словам производителя, по сравнению с аналогом от компании Corning, это стекло в шесть раз прочнее, чем Gorilla Glass. Толщина материала составляет всего 100 нанометров или около одной десятитысячной толщины пряди волос.

В характеристиках Miraj Diamond Glass заявлено свойство отталкивания жидкостей и жиров, поэтому его не нужно дополнительно обрабатывать олеофобным покрытием. Akhan Semiconductor уточнила, что уже показала новый материал нескольким производителям смартфонов, которые одобрили изобретение.

Издание отметило, что основной конкурент Akhan Semiconductor, компания Corning, также работает над гибким материалом, которой имеет толщину 0,1 миллиметров и амплитуду сгибания до пяти миллиметров. Одним из крупнейших партнеров Corning на мобильном рынке является компания Apple.

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