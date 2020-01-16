Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора

Российский телеканал РЕН ТВ объяснил оскорбления в адрес ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора во время анонса трансляции его боя с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. Данный случай — не исключение», — заявили представители телеканала.

15 января РЕН ТВ выпустил промо-ролик, на котором Макгрегора назвали пижоном и балаболом. «Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом», — говорит закадровый голос на видео.

19 января Макгрегор вернется в октагон. Он сразится с Серроне в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

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