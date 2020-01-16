Шедшему к Путину шаману вернули меч

Якутский шаман Александр Габышев, который в прошлом году пытался дойти из Якутска до Москвы «изгонять» президента России Владимира Путина, получил обратно свое оружие, изъятое в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждать не стали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитную организацию «Правозащита Открытки».

«Наличия умысла, направленного на применение насилия в отношении представителя власти, у Габышева не установлено», — заявил собеседник агентства со ссылкой на следствие.

Кроме того, правозащитники утверждают, что подписка о невыезде снята, а обвинение по статье 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности») Габышеву все еще не представлено. Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Габышев заявил, что начнет новый поход в марте, «как ему сказал бог». Однако конкретная дата пока не известна. Шествие, как и в прошлые разы, будет мирным.

Габышев начал свой первый поход на Москву в марте 2019 года. По пути к нему присоединялись единомышленники. После того как шаман прошел три из восьми тысяч километров, 19 сентября, сотрудники ФСБ остановили его на границе Бурятии и Иркутской области, отправили обратно в Якутск и поместили в психоневрологический диспансер, где его признали невменяемым. При задержании и вручении ему повестки шаман размахивал мечом и курткой. Также на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремизму и отпустили под подписку. В декабре он отправился во второй поход с двумя сторонниками и четырьмя собаками. Его задержали спустя два дня.

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