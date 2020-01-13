Шедший к Путину шаман объявил о новом походе на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который в прошлом году неоднократно пытался дойти из Якутска до Москвы «изгонять» президента Владимира Путина, объявил о новом походе в своем видеообращении на YouTube.

По словам шамана, свой поход он начнет в марте, но конкретной даты он не сообщил. «Всем отрядом выйдем отсюда, вне зависимости от судебных решений, решений властей. Я только подчиняюсь закону бога. Он сказал в марте — значит в марте», — объявил Габышев.

Шествие, как и в прошлые разы, будет мирным. Себя же он назвал воином, который никого не призывает к оружию и насилию.

Алексендр Габышев начал свое первое шествие на Москву в марте 2019 года. По пути к нему присоединялись единомышленники. После того как шаман прошел три из восьми тысяч километров, 19 сентября сотрудники ФСБ остановили его на границе Бурятии и Иркутской области, отправили обратно в Якутск, поместили в психоневрологический диспансер, где его признали невменяемым. Также на него завели дело о публичных призывах к экстремизму и отпустили под подписку. В декабре он отправился во второй поход с двумя сторонниками и четырьмя собаками. Его задержали спустя два дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!