Сторонники шедшего к Путину шамана пожаловались на финансовые трудности

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять Путина», распустил свой отряд из-за сложного материального положения. Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Сибирь.Реалии».

Как рассказал порталу сторонник Габышева Виктор Егоров, отряд уже выполнил свою задачу — не допустил, чтобы шамана поместили в психоневрологический диспансер. Теперь Егоров вместе с другим участником движения Игорем Коношановым намерен отправиться в Москву автостопом в костюмах Дедов Морозов, чтобы поздравить россиян с Новым годом.

«Нас было бы больше, но для этого не хватает средств», — добавил он.

Шамана Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В конце сентября сторонники Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. После задержания шамана его последователи заявили, что продолжат его дело и будут ежедневно преодолевать по 20 километров, пока не дойдут до Москвы.

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