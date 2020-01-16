Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла. Об этом в своем Facebook заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов, поэтому Киев отказался от него. Вместо этого проведена реконструкция двух маршрутов до Польши — Дроздовичи и Герановичи. Они позволяют поставлять на Украину до 6,6 миллиарда кубометров газа в год, что уже покрывает текущие потребности на 80 процентов.

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Также Макогон заметил, что теперь возможен виртуальный импорт — то есть, Украина может забирать весь объем российского газа, идущего по национальной ГТС в Польшу. Это значит, что дополнительно Киев может покупать у Варшавы 3,2 миллиарда кубометров.

«Есть ли смысл строить за 200 миллионов долларов еще один газопровод мощностью 5-8 миллиардов кубометров в год, если и текущие доступные стоят невостребованными?» — спросил подписчиков глава компании. Он заметил, что проектов, которым необходимо инвестирование, в стране много, например, трубопровод в Устилуг и нефтепровод Одесса-Броды.

Украина, Польша и США подписали меморандум о поставках газа в августе прошлого года. Объем должен составить шесть миллиардов кубометров в год. На пресс-конференции представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский рассказал, что Варшава настаивает на строительстве нового газопровода длиной 110 километров из Польши до Бильче-Волицкого хранилища газа. Тогда указывалось, что пропускная способность существующего газопровода на границе в пункте Германовичи составляет 1,6 миллиарда кубометров в год.

В декабре президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика собирается стать одним из газовых центров Европы. С 2022 года она откажется от закупки газа у «Газпрома» и полностью перейти на поставки из Норвегии и американский СПГ.

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