Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

Студентам и сотрудникам Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) намерены запретить политические заявления от имени коллектива вуза. Соответствующие поправки будут внесены во внутренние регламенты университета, сообщается на сайте вуза.

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

Участвующим в политической деятельности сотрудникам или студентам вуза предлагается «принять меры по исключению аффилиации с университетом». Какие именно меры, не уточняется.

Поправки планируется рассмотреть на ближайшем заседании ученого совета.

Ранее профессор ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже филолог пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Комиссия ВШЭ рекомендовала ему извиниться за «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также дезавуировать их. Ректор вуза Ярослав Кузьминов подчеркнул, что преподаватель университета — это публичная фигура, и его «поведение в сети отражается на репутации его коллег». «От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», — заявил ректор.

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