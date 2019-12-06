В отношении участника акции 27 июля в Москве Фомина прекратили уголовное дело

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергея Фомина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении СК сказано, что избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Представители ведомства исследовали показания свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Фомина отпустили из СИЗО под домашний арест 3 сентября. 5 августа СК сообщал, что Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление».Он не признал вину в совершении преступления и рассказал, что после мероприятия уехал в отпуск. Фомина объявили в розыск. Узнав об этом, он явился в полицию, чтобы сдаться добровольно. Мужчину обвинили в организации массовых беспорядков в Москве.

Ранее 6 декабря в Москве вынесли приговоры еще четырем участникам акции 27 июля. Так, Кунцевский суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей, его обвиняли в ударе полицейского пластиковой бутылкой. Еще одного фигуранта, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за толчок полицейского. Мещанский суд приговорил мерчандайзера из Мытищ Владимира Емельянова к двум годам условно за то, что он схватил за форму сотрудника Росгвардии.

Летом в Москве проходили несогласованные массовые акции протеста, связанные с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Они начались после отказа столичного избиркома в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам. 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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