ВШЭ обсудит со студентами запрет на политическую деятельность от лица вуза

Руководство Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) учтет мнение студентов при внесении поправок, запрещающих политические заявления от имени коллектива вуза, во внутренние регламенты университета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью ВШЭ Андрея Лаврова.

По его словам, студенческий совет обсудит инициативу с представителями администрации во вторник, 21 января. Кроме того, студенты смогут направить конкретные предложения руководству вуза.

Предыдущая встреча прошла 17 января и была довольно эмоциональной, заметил Лавров. Директор по связям с общественностью рассказал, что администрация предложила студентам диалог, однако учащиеся захотели выдвинуть им требования. Он отметил, что речь об отчислении недовольных студентов при этом не шла.

17 января на сайте учебного заведения появилась информация о намерении запретить студентам выступать с политическими заявлениями и позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников ВШЭ. Участвующим в политической деятельности сотрудникам или студентам вуза предлагается «принять меры по исключению аффилиации с университетом».

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