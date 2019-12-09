Участнику акции в Москве дали три года тюрьмы из-за выдавленного стекла автозака

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Эдуарда Малышевского, обвиняемого в применении насилия к полицейскому, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, Малышевский обвиняется в том, что в ходе задержания он выдавил ногой стекло автозака, которое упало на росгвардейца. По его словам, стекло он выбил, чтобы помочь женщинам, которых якобы избивали полицейские.

Адвокат подсудимого просил суд учесть, что Малышевскому вменяют применение насилия, не представляющего опасность для жизни. Он также отмечал, что его подзащитный не имел злого умысла.

Отмечается, что обвинение требовало для Малышевского три с половиной года колонии общего режима. Его осудили по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в Москве вынесли приговоры еще четырем участникам акции 27 июля. Так, Кунцевский суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей, его обвиняли в ударе полицейского пластиковой бутылкой. Еще одного фигуранта, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за толчок полицейского. Мещанский суд приговорил мерчандайзера из Мытищ Владимира Емельянова к двум годам условно за то, что он схватил за форму сотрудника Росгвардии.

Всего на несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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