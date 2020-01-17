В Европе признали потребность в России

Россия необходима Европе, а у России есть потребность в Европе. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе сессии «Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски» на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Европа нужна России, а Россия нужна Европе. Наши судьбы взаимосвязаны. Те, кто этого не понимают, — вообще ничего не понимают в географии и истории», — сказал он. Бывший президент Франции признался в любви к России и назвал ее страной с европейской культурой. «Для меня каждый приезд в Россию — это счастье. У меня каждый раз такое чувство, что я приезжаю в страну с европейской культурой. И я чувствую близость к этой культуре», — признался политик.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, со своей стороны, отметил, что Отечественная война 1812 года не ухудшила человеческих отношений между французским и российским обществами. «В России преимущественно продолжали говорить на французском языке», — констатировал он. Мау добавил, что Москву и Париж всегда связывали теплые эмоциональные отношения, в том числе в самые сложные периоды истории. «Я в контексте вчерашнего выступления президента России Владимира Путина не могу не сказать, что когда писалась российская конституция, многое использовалось из конституции Франции времен Пятой республики», — добавил он.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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