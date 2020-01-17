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В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

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В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС.

Как отмечают в агентстве, терминал, строительство которого велось с 2017 года, войдет в состав Северного терминального комплекса (СТК). Предполагается, что его расчетная пропускная способность площадью более 127 тысяч квадратных метров составит 20 миллионов пассажиров в год.

Известно, что в новом здании будет доступно 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля — в том числе автоматических, бизнес-залы «Малевич», «Шагал», двухуровневый VIP-зал, а также две крытых пешеходных галереи с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машиномест.

Кроме того, председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко заявил, что в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию терминал С2 — к строительству второй очереди приступят уже в 2024-м.

Ранее в пятницу гендиректор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что на территории авиагавани также заработали специализированные помещения для курения. Курилки со всем необходимым оборудованием уже ввели в эксплуатацию в нескольких бизнес-залах аэропорта.

Проект развития СТК аэропорта Шереметьево подмосковные власти согласовали в 2016 году. Изначально планировалось, что новый пассажирский комплекс откроется на месте демонтированного аэровокзала Шереметьево-1 к началу 2018-го. Согласно проекту, терминал В ежегодно сможет принимать 20 миллионов пассажиров и будет обслуживать внутренние воздушные перевозки.

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