Украинский футболист рассказал о стоившей ему работы поездке в Россию

Бывший нападающий украинского «Агробизнеса» Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта с клубом после его поездки в Россию. Слова спортсмена приводит Sport Arena.

31-летний форвард заявил, что провел четыре дня в Санкт-Петербурге. Сикорский прибыл в российский город по приглашению родственников. Он признался, что не ожидал подобной реакции на свой визит в Россию.

«Когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной», — отметил Сикорский.

17 января «Агробизнес» объявил о расторжении контракта с Сикорским. Игрока обвинили в нанесении ущерба имиджу клуба.

Сикорский был лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Первой лиги Украины. На его счету восемь мячей в турнире.

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