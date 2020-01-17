Украинский футболист лишился работы после отпуска в России

«Агробизнес», выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским из-за того, что он провел отпуск в России. Об этом сообщается на сайте клуба.

31-летний футболист лишился работы после того, как опубликовал в своем Instagram фото из Санкт-Петербурга. Это действие было расценено руководством как нанесение ущерба имиджу клуба. В заявлении «Агробизнеса» утверждается, что поездка Сикорского дискредитировала команду, которая активно поддерживает украинские вооруженные силы.

На сайте клуба также приведен скриншот комментариев под постом форварда, где один из пользователей интересуется, выступает ли он за клуб. «Нет, igorsikorskiy, ты за нас больше не играешь», — добавили в заявлении.

Сикорский большую часть карьеры провел на Украине. Дольше всего он выступал за клуб «Сталь» из Алчевска (131 матч в период с 2010 по 2014 год). Первым профессиональным клубом в карьере форварда была луганская «Заря».

«Агробизнес» занимает шестое место в Первой лиге чемпионата Украины после 19 матчей первенства. Сикорский занимал седьмое место в списке бомбардиров чемпионата. На его счету восемь забитых мячей.

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