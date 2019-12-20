Футболиста сборной Украины поймали на допинге

Украинский футболист Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте киевского «Динамо», за который выступает нападающий.

Клуб уже уведомлен о том, что в организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат. По данным пресс-службы «Динамо», обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, поэтому пока в клубе не готовы предоставить всю информацию.

23-летний Беседин выступает за сборную Украины. В составе национальной команды форвард провел 13 матчей и забил два гола.

Сборная Украины обеспечила себе право на участие в финальной стадии чемпионата Европы. В октябре команда в меньшинстве обыграла Португалию и досрочно обеспечила себе первое место в отборочной группе B.

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