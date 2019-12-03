Черчесов высказался о возможном матче против сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Youtube-каналу «Любители» высказался о возможном матче с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Черчесов заявил, что был бы рад пообщаться с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. «Это может случиться где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими», — отметил тренер.

Обе сборные обеспечили себе участие в чемпионате Европы. Россия и Украина смогут сыграть друг с другом на турнире только начиная со стадии полуфинала. На групповом этапе россияне встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией.

Последний раз сборные России и Украины встречались в 1999 году. Тогда в заключительном матче отбора на Евро-2000 команды сыграли вничью — 1:1. Этот результат не позволил российской сборной попасть на турнир.

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