Россия узнала последнего соперника в группе на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская сборная получила третьего соперника. Им стала команда Финляндии. Наиболее сложной группой стал квартет F, где столкнутся чемпионы мира французы, победители Евро-2016 португальцы, сборная Германии, а также победитель стыковых матчей (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния).

Итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020 Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Победитель плей-офф D Группа D: Англия, Хорватия, Победитель плей-офф C, Чехия Группа E: Испания, Швеция, Польша, Победитель плей-офф B Группа F: Победитель плей-офф A, Португалия, Франция, Германия

О том, что команде Станислава Черчесова будут противостоять команды Дании и Бельгии было известно еще до жеребьевки. В квалификационном турнире к Евро-2020 россияне заняли второе место в группе I, набрав 24 очка. Лидером группы стала сборная Бельгии, одержавшая победы во всех десяти матчах.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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