Россия узнала последнего соперника в группе на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российская сборная получила третьего соперника. Им стала команда Финляндии. Наиболее сложной группой стал квартет F, где столкнутся чемпионы мира французы, победители Евро-2016 португальцы, сборная Германии, а также победитель стыковых матчей (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния).
О том, что команде Станислава Черчесова будут противостоять команды Дании и Бельгии было известно еще до жеребьевки. В квалификационном турнире к Евро-2020 россияне заняли второе место в группе I, набрав 24 очка. Лидером группы стала сборная Бельгии, одержавшая победы во всех десяти матчах.
Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.