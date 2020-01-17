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Помпео отреагировал на отставку правительства России

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Вашингтон вряд ли внесет изменения в свои действия на фоне перестановок в российском правительстве, поскольку поддерживает отношения с государствами в целом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в беседе с журналистом Тони Катцем. Стенограмму разговора опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

По словам Помпео, США еще предстоит оценить, как развернутся события, и отреагировать на них. «Они представят нам свое правительство в той форме, которую сочтут нужной, и мы продолжим делать то, что нам нужно», — заявил американский госсекретарь.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон находится на стороне граждан России. Кроме того, она выразила надежду, что новое правительство будет учитывать их «пожелания перемен во внешней политике».

15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Решение о сложении полномочий последовало после анонсируемых президентом изменений в российской Конституции. В ходе послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что в основной закон будут внесены поправки, в частности, о закреплении приоритета Конституции России над международным правом.

16 января Путин подписал указ о назначении на пост премьер-министра Михаила Мишустина, который был главой Федеральной налоговой службы.

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