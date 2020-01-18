Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России

Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию госсекретаря Майка Помпео на смену правительства в России.

Комментируя изменения в российском правительстве, Помпео заявил, что действия Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменятся.

«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении», — написал Пушков, отметив, что в этом отношении американская сторона может рассчитывать на «полный паритет».

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15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд поправок в Конституции. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

Назначений в правительство новый премьер-министр пока не производил. Он заявил, что это будет сделано после консультаций, которые пройдут в ближайшие дни. По данным СМИ, должности в кабмине могут сохранить и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, а ее коллеги Ольга Голодец и Константин Чуйченко покинут свои посты. Согласно неофициальным данным, новым первым вице-премьером может быть назначен помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

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