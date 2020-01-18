Спорт
 
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2:2
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1:1
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2:1
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 20-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Live
0 : 0
1-й тайм
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Последние новости
Путин порассуждал о бессрочном пребывании у власти
Пентагон и Dynetics показали первый полет «Гремлина» из 2030 года
«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Стриптизерши силой удерживали клиента и лишили его тысяч британских фунтов
Бывшего главу украинского завода раскритиковали за фото в российской форме
Россиянка отреагировала на сообщения об аресте за клевету на игрока «Милана»
Россиян предупредили о тепловой аномалии
Женщина решила испытать свою веру и врезалась во встречную машину
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Новости партнеров

«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Иссы Диопа на 40-й минуте «ириски» ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина спустя четыре минуты.

«Эвертон» имеет в активе 29 очков и находится на 11-й позиции в чемпионате. «Вест Хэм» набрал 23 очка и располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Эвертон» 21 января на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». «Вест Хэм» днем позже на выезде встретится с «Лестером».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ
Аутсайдер АПЛ одержал четвертую победу в последних пяти матчах
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ
Другие материалы рубрики
Спорт18:4215 января

«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»

Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
20:19Сегодня

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с новичком АПЛ

20:18Сегодня

Проигрывавший со счетом 0:2 «Вулверхэмптон» одержал волевую победу в матче АПЛ

20:18Сегодня

«Норвич» одержал первую за два месяца победу в матче худших команд АПЛ

Спорт00:0314 января

С позиции силы

МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
20:17Сегодня

«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ

19:52Сегодня

«Арсенал» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

19:20Сегодня

Россиянка отреагировала на сообщения об аресте за клевету на игрока «Милана»

Спорт00:0413 января

Голубоглазый ниндзя

Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
17:42Сегодня

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

17:24Сегодня

Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ

16:56Сегодня

Русский друг Макгрегора назвал двух обязательных соперников для ирландца

Россия
Россиян предупредили о тепловой аномалии
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
Путин порассуждал о бессрочном пребывании у власти
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Все материалы
Мир
Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Обгоревшие тела музыкантов нашли в грузовике в Мексике
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Захарова заявила о расхождении положений конституции США с реальностью
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе рассказали о мечтающих присоединиться к России жителях
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Все материалы
Экономика
Назван новый богатейший человек мира
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Подсчитана экономия бюджета в случае отказа россиян от курения
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Миру предсказали новую Великую депрессию
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Пентагон и Dynetics показали первый полет «Гремлина» из 2030 года
«Время паниковать»
 
Уничтожение цели российской «Иглой» показали в замедленной съемке
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Все материалы
Спорт
«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с новичком АПЛ
В ожидании вендетты
Битва «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и новое испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Проигрывавший со счетом 0:2 «Вулверхэмптон» одержал волевую победу в матче АПЛ
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
«Норвич» одержал первую за два месяца победу в матче худших команд АПЛ
Все материалы
Культура
Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере
«Я сразу беру на себя роль господа бога»
Как учитель географии стал известным на весь мир автором детективов и продал больше миллиона романов
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Умер соавтор первой советской рок-оперы
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
Все материалы
Интернет и СМИ
Раскрыты методы борьбы с рекламой по телефону
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила существование
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
Все материалы
Ценности
Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В российском аэропорту загорелся самолет
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Стриптизерши силой удерживали клиента и лишили его тысяч британских фунтов
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Женщина решила испытать свою веру и врезалась во встречную машину
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Похищенная 14-летняя девочка спаслась благодаря мессенджеру
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы