«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Иссы Диопа на 40-й минуте «ириски» ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина спустя четыре минуты.

«Эвертон» имеет в активе 29 очков и находится на 11-й позиции в чемпионате. «Вест Хэм» набрал 23 очка и располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Эвертон» 21 января на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». «Вест Хэм» днем позже на выезде встретится с «Лестером».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!