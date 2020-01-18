Спорт
 
Манчестер Сити
Манчестер
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 20-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сегодня
Начало в 20:30 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Последние новости
Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Путин заявил о способе «заткнуть поганый рот» искажающим правду о Победе
Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ
Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей с детьми
Жившая в Кремле россиянка рассказала о Сталине и репрессиях
В России в ДТП погибли двое полицейских и задержанный украинец
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Новости партнеров

Русский друг Макгрегора назвал двух обязательных соперников для ирландца

Перейти в «Мою Ленту»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор

Российский и ирландский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов назвал двух обязательных соперников для своего друга Конора Макгрегора. Видео доступно на сайте MMA Fighting.

По словам Лобова, он бы хотел увидеть два поединка ирландца — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером. «И все. Победить в них и завершить. Больше не останется целей», — объяснил спортсмен. Он добавил, что Макгрегор легко может получить новый вызов от молодых бойцов, но два этих реванша обязательны для ирландца.

Ранее 18 января российский боец ММА Александр Шлеменко объяснил любовь болельщиков к ирландцу. Он назвал фанатов бойца «пьяными людьми, которые потом кидаются пивом в барах».

Следующий бой Макгрегор проведет 19 января (по московскому времени) против американца Дональда Серроне. Этот поединок станет для ирландца первым с 2018 года, когда боец проиграл Нурмагомедову. Сообщается, что за бой с американцем Макгрегор должен получить три миллиона долларов без учета бонусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Artem Lobov: Rematches with Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov ‘important’ for Conor McGregor
Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон
Защитники животных пристыдили «трусов» Макгрегора и Серроне
Другие материалы рубрики
Спорт18:4215 января

«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»

Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
17:24Сегодня

Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ

15:54Сегодня

Фанатов Макгрегора описали как «кидающихся пивом в барах пьяных людей»

14:42Сегодня

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Спорт00:0314 января

С позиции силы

МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
13:54Сегодня

Российский голкипер НХЛ перечислил причины считать США одной из лучших стран

13:09Сегодня

Российская лыжница завоевала серебро на этапе Кубка мира

12:04Сегодня

Уайлдер поиздевался над мастурбирующим семь раз в день перед боем Фьюри

Спорт00:0413 января

Голубоглазый ниндзя

Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
11:11Сегодня

Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России

09:53Сегодня

Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон

01:22Сегодня

Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри

Россия
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
В Госдуме оценили желание Украины снизить напряженность в отношениях с Россией
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Россиян предупредили о резком похолодании
Все материалы
Мир
Россия прокомментировала закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Четыре человека погибли при стрельбе в США
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе рассказали о мечтающих присоединиться к России жителях
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Все материалы
Экономика
Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Подсчитана экономия бюджета в случае отказа россиян от курения
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Миру предсказали новую Великую депрессию
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Россиянам рассказали о размере пенсии в 2022 году
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег
«Время паниковать»
 
Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля
Все материалы
Спорт
Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Русский друг Макгрегора назвал двух обязательных соперников для ирландца
В ожидании вендетты
Битва «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и новое испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Фанатов Макгрегора описали как «кидающихся пивом в барах пьяных людей»
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Все материалы
Культура
Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере
«Я сразу беру на себя роль господа бога»
Как учитель географии стал известным на весь мир автором детективов и продал больше миллиона романов
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Умер соавтор первой советской рок-оперы
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
Все материалы
Интернет и СМИ
Раскрыты методы борьбы с рекламой по телефону
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила существование
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
Все материалы
Ценности
Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В российском аэропорту загорелся самолет
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Умер самый маленький в мире человек
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Трехлетнего вундеркинда приняли в общество людей с высоким IQ
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы