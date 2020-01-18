Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике

Сотрудники полиции нашли как минимум 10 тел обгоревших музыкантов в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

Убитые были членами местного музыкального коллектива «Сенсасьон». По данным прокуратуры, они принадлежали к коренному населению страны.

Власти инициировали расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, артисты возвращались после выступления и попали в засаду. О возможных мотивах преступников не сообщается.

Ранее сообщалось, что боевики мексиканских наркокартелей напали на семью, принадлежащую к религиозной организации мормонов. В результате погибли как минимум девять членов семьи, в том числе шесть детей.

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