Боевики наркокартелей расстреляли женщин и детей на трассе

В Мексике в результате нападения боевиков местных наркокартелей погибли как минимум девять членов религиозной организации мормонов, в том числе шесть детей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Известно, что преступление произошло на дороге от штата Чиуауа в штат Сонора, когда семья направлялась на свадебное торжество. Сообщается, что по меньшей мере девять членов семьи активиста по борьбе с преступностью Фернандо Ле Барона, которые были мормонами, убиты, предположительно, в результате перекрестного огня между враждующими наркокартелями. Среди убитых трое женщин и шестеро детей.

Подчеркивается, что пятеро умерли в результате взрыва автомобиля. По информации El Heraldo, остальные члены семьи были похищены вместе с двумя автомобилями и пропали без вести после нападения. Позднее была подтверждена смерть четверых из них, а шестерых нашли живыми.

Сообщается, что погибшие имели двойное гражданство — Мексики и США. Представители Вашингтона в Мексике изучают обстоятельства происшествия и находятся на связи с местными властями.

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Мормоны — крупнейшая ветвь религиозного Движения святых последних дней, родиной которого считаются США. Традиционно они ведут довольно замкнутый образ жизни и придерживаются патриархальных отношений.

В октябре сообщалось, что в одном из убежищ мексиканского наркокартеля нашли человеческие черепа, кости и эмбрионы. Кроме того, полиция обнаружила загадочные символы и необычные маски, которые, предположительно, имеют отношение к одной афрокарибской религии.

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