«Норвич» одержал первую за два месяца победу в матче худших команд АПЛ

«Норвич» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте пенальти реализовал форвард «канареек» Тиэму Пукки. Двумя минутами ранее за фол последней надежды был удален защитник гостей Стив Кук. На 76-й минуте красную карточку получил защитник «Норвича» Бен Годфри.

«Норвич» победил в АПЛ впервые с конца ноября, набрал 17 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице. «Борнмут» с 20-ю очками находится на соседней, 19-й позиции.

В следующем туре «Норвич» 22 января на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» днем раньше на своем поле примет «Брайтон».

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