Преступников предложили лишать гонораров за мемуары

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Генпрокуратуре лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров. Об этом сообщает RT.

По его мнению, осужденные не имеют права получать материальную выгоду от известности, которую они приобрели из-за своих злодеяний. В качестве примера он привел ситуацию, когда историк-расчленитель Олег Соколов заявил о намерении написать мемуары-исповедь и заработать на этом.

Сухарев предлагает перечислять полагающиеся авторам выплаты как компенсацию жертвам их преступлений. Депутат уточнил, что к апрелю соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов, при этом будет учитываться мнение Генпрокуратуры по данному вопросу.

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