Проигрывавший со счетом 0:2 «Вулверхэмптон» одержал волевую победу в матче АПЛ

«Саутгемптон» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 15-й минуте святых вывел вперед Ян Беднарек. Через 20 минут преимущество «Саутгемптона» удвоил Шейн Лонг. На 53-й минуте один мяч отыграл Педру Нету. Спустя 12 минут Рауль Хименес реализовал пенальти и восстановил равенство. Победный мяч также забил мексиканский форвард, отличившийся на 76-й минуте.

«Саутгемптон» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» 34 очка, команда располагается на шестой позиции.

В следующем туре «Саутгемптон» 21 января на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптон» двумя днями позже на своем поле примет «Ливерпуль».

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