Загитова вернулась к тренировкам и показала фирменный каскад

Российская фигуристка Алина Загитова вернулась к тренировкам. Видео своей подготовки она разместила в Instagram.
На кадрах спортсменка исполнила свой фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. Кроме того, в ее активе золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры. После объявления о приостановке карьеры Загитова выступала на ледовом шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств».
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!