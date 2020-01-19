Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Выступающий в наилегчайшем весе боец встретился с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США). Бой длился все три раунда и закончился единогласной победой Аскарова по решению судей. До этого на турнире UFC Fight Night 159 в бою с мексиканцем Брэндоном Морено была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

27-летний спортсмен принял участие в андеркарде боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Макгрегор и Серроне встретятся на UFC 246 в Лас-Вегасе 19 января. Для ирландца бой станет первым с 2018 года, когда он проиграл Хабиба Нурмагомедову. По словам главы UFC Дэйны Уайта, Макгрегор получит шанс на реванш с россиянином в случае победы над Серроне.

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