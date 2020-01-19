Раскрыты подробности проекта автомобиля-вагона для Минобороны

На рубеже 1980-1990 годов Ульяновский автозавод разрабатывал полноприводный автомобиль с кузовом вагонного типа по заказу Главного автотранспортного управления Минобороны. Об этом в воскресенье, 19 января, со ссылкой на пресс-службу автозавода сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, проект «Вагон» был запущен в 1989 году, его ведущим конструктором стал Александр Щербаков. Первыми в ходе работ были созданы опытные бескапотные образцы УАЗ-3972, а в 1990 году появились три экземпляра военного санитарного фургона и «гражданский» микроавтобус.

Несмотря на то что эта модель так и не пошла в серийное производство, позже разработки инженеров нашли применение при создании внедорожников УАЗ.

17 апреля 2019 года сообщалось, что в продаже появилась новая версия автомобиля УАЗ «Комби», также известного как «буханка».

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