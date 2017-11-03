Журналист сравнил заднеприводный УАЗ с Кевином Спейси

Екатеринбургский портал 66.ru озаглавил материал, посвященный тест-драйву первого гибридного грузовика от УАЗ как «УАЗ выпустил свою полуторку, и она как Кевин Спейси».

Автор материала Кирилл Зайцев указал на то, что «УАЗ Профи» заднеприводный (так уничижительно называют гомосексуалистов). Однако в первом же предложении журналист оговаривается: «В старших версиях привод все-таки полный». В самом тексте актер не упоминается.

В конце октября актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в приставаниях, когда тому было 14 лет. Актер принес ему извинения, отметив, что не помнит этого инцидента. Попутно Спейси признался в том, что он гей. Вскоре еще четверо мужчин признались в домогательствах с его стороны, описав, когда и при каких обстоятельствах это происходило.

После обвинений в педофилии актера лишили премии «Эмми», а сериал «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, закрыли.